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المدفعية الروسية توجه ضربات دقيقة ومركزة لخنادق الجيش الأوكراني (فيديو)

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المدفعية الروسية توجه ضربات دقيقة ومركزة لخنادق الجيش الأوكراني (فيديو)
ria.ru
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استهدف الجيش الروسي بقصف مدفعي مركز ودقيق خنادق القوات الأوكرانية، كذلك تم استهداف وتدمير الآليات العسكرية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك.

ونشرت وكالة "نوفوستي" تسجيل فيديو يظهر استخدام القوات الروسية للمدفعية ذاتية الدفع من نوع "غيانتسيت"، ضد أهداف تابعة للجيش الأوكراني.

وتساهم المسيرات التابعة للجيش الروسي في اكتشاف الأهداف وتحديد مواقعها بدقة، ثم يتم استهدافها بالقصف المدفعي.

ومدفع "غيانتسيت" ذاتي الدفع هو مدفع تم تصنيعه في عهد الاتحاد السوفيتي، وهو من عيار 152 مليمترا.

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المصدر: نوفوستي

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