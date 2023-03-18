مبعوثة أمريكيا لدى الأمم المتحدة تزعم أن العقوبات لا تمنع تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية

قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن العقوبات لا تدخل في نطاق تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وأضافت المبعوثة: "نحن نعلم، وبقية العالم يعلم، أن الصادرات الغذائية من روسيا كانت على الأقل في مستويات ما قبل الحرب. وعندما نسمع الحكومة الروسية تقول إنها ممنوعة من تصدير الحبوب، وتصدير الأسمدة، تظهر الأرقام أن هذا هو ببساطة ليس صحيحا".

إقرأ المزيد

وفيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا قالت، المبعوثة إن الولايات المتحدة "بذلت جهودا كبيرة لتشرح للحكومات والقطاع الخاص" استثناءات واضحة للعقوبات المفروضة على الأغذية والأسمدة.

في وقت سابق، قال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن أمام الولايات المتحدة ولندن والاتحاد الأوروبي شهرين لرفع جميع العقوبات التي تعيق الصادرات الزراعية من الاتحاد الروسي، وإن الدول الأفقر تتلقى فقط حوالي 3٪ من الإمدادات، وليس 65. -66٪ كجزء من صفقة غذائية كما ورد في مجلس الأمن.

المصدر: نوفوستي