"غلوبال تايمز": مستوى العلاقات بين روسيا والصين لا يسمح بتدخل دول ثالثة

قالت صحيفة "غلوبال تايمز" إن مستوى العلاقات بين روسيا والصين لا يسمح بضغط وتدخل دول ثالثة.

وبحسب الصحيفة، "في السنوات الأخيرة، شاع استخدام اللغة العامة التالية لوصف العلاقات الصينية الروسية: رفض المواجهة، ورفض استهداف أي طرف ثالث. والآن يمكن إضافة مبدأ آخر إلى هذا: العلاقات الروسية الصينية لا تتسامح مع تدخل أو ضغط من أطراف ثالثة".

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كما كتبت الصحيفة أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا "ستعزز الثقة الاستراتيجية المتبادلة والتعاون متبادل المنفعة بين الصين وروسيا، وتعود بالفائدة على البلدين وشعبيهما، وتعطي المزيد من الثقة للمجتمع الدولي في مواجهة مخاطر متعددة".

وأعلن الكرملين عن زيارة يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيناقش الرئيسان تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي.

كما من المقرر تبادل وجهات النظر بين الرئيسين في سياق تعميق التعاون بين موسكو وبكين على الساحة الدولية، إضافة إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية المهمة.

المصدر: تاس