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قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يزور سوريا مجددا

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قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يزور سوريا مجددا
AFP
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زار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني المناطق المنكوبة بالزلزال في شمال غرب سوريا يوم الجمعة، في ثاني زيارة من نوعها منذ وقوع الزلزال.

 وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بأن العميد قاآني زار المناطق المنكوبة في محافظتي حلب واللاذقية وأشرف عن قرب على عملية ايصال المساعدات لمنكوبي الزلزال.

و في فبراير الماضي، زار العميد قاآني هذه المناطق بعد 3 أيام من وقوع الزلزال، للإشراف على عملية ايصال  المساعدات للمنكوبين.

وحتى الآن، أرسلت إيران 447 طنا من المساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا عبر 16 رحلة جوية حطت في مطارات حلب ودمشق واللاذقية وسلمت إلى الجهات المعنية في سوريا، وأنشأت 9 مخيمات لإيواء منكوبي الزلزال في حلب تؤوي 12 ألف مواطن سوري.

المصدر: "فارس"

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