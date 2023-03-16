وسائل إعلام تركية: تأجيل لقاء روسيا وتركيا وإيران وسوريا في موسكو

أفادت قناة NTV التركية بأن اجتماع وفود روسيا وتركيا وإيران وسوريا بشأن التسوية السورية المقرر عقده اليوم الخميس قد تأجل لأسباب فنية.

وكانت قناة TRT Haber التلفزيونية الحكومية التركية قد ذكرت في وقت سابق أن الاجتماع سيعقد في موسكو يومي 15-16 مارس الجاري، ثم صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف فيما بعد أن هناك أملا في عقد اجتماع على مستوى نواب الوزراء في موسكو هذا الأسبوع.

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وتابعت القناة التلفزيونية، نقلا عن مصادرها المطلعة على الوضع، أن "الاجتماع الذي كان مقررا اليوم أرجئ لأسباب فنية، ولم يحدد الموعد الجديد بعد".

وكانت روسيا قد استضافت، ديسمبر الماضي، أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري، وهو الاجتماع الأول الذي جرى منذ 11 عاما، حيث انحازت تركيا، التي كانت على علاقات وثيقة مع دمشق، إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد. ومنذ ذلك الحين، ظلت العلاقات السورية التركية صعبة، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت إمكانية الحوار، وبدأ الحديث عن إمكانية تطبيع تدريجي.

وتم التخطيط لعقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا لحل الخلافات بين أنقرة ودمشق، وفي يناير، اقترحت أنقرة أن يعقد مثل هذا الاجتماع في أوائل فبراير. وفي وقت لاحق، اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن إيران يمكن أن تنضم إلى المحادثات رفيعة المستوى المزمعة بين تركيا وروسيا وسوريا.

المصدر: نوفوستي