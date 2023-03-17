"إرنا": محمد بن راشد أبلغ شمخاني أن الإمارات لن تسمح باستخدام أراضيها ضد إيران

أفادت وكالة "إرنا" بأن الشيخ محمد بن راشد، رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، أكد أن سياسة بلاده المبدئية قائمة على عدم السماح لدولة ثالثة بإثارة الفرقة أو استخدام أراضيها ضد إيران.

وأوضحت "إرنا" أن محمد بن راشد لفت أمس الخميس، خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إلى أن الإمارات تستخدم كافة طاقاتها لمعالجة مشاكل الرعايا الإيرانيين والمؤسسات الايرانية في دبي.

من جهته، اعتبر شمخاني خلال اللقاء أن الإمارات من اللاعبين الفاعلين في التطورات الاقتصادية والتجارية في المنطقة.

وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية تعتمد سياسة الاهتمام بدول الجوار وهي عاقدة العزم على تجاوز العقبات المفروضة على مسار تعزيز العلاقات بين دول المنطقة.

هذا وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استقبل أمس الخميس علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكرت "وام" أنه تم خلال اللقاء، الذي جرى في قصر زعبيل بدبي، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الجانبين، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعددٍ من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وسبل إقرار مقومات السلام والاستقرار في المنطقة، بما يعزز مسارات التعاون بين شعوبها، ويضمن لها مزيدا من فرص التنمية والازدهار.

المصدر: "إرنا" + "وام"