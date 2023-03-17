إعادة انتخاب جونسون مرشحا عن المحافظين في دائرتي أوكسبريدج وساوث رويسليب

أعاد حزب المحافظين انتخاب رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون كمرشح عن دائرتي أوكسبريدج وساوث رويسليب على الرغم من تحقيق لجنة برلمانية معه بشأن احتفالات في فترة تفشي الوباء.

ويأتي ذلك بعد تكهنات بأن رئيس الوزراء السابق قد يسعى لضمان الحصول على مقعد نيابي قبل الانتخابات العامة المقبلة.

ومع أن جونسون حصل على أغلبية 7 آلاف صوت، فقد رأى آخرون أن حزب العمال يسعى للحصول على مقعده في الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي رفض فيه حلفاؤه أي تلميح يشير إلى أنه يسعى للحصول على مقعد جديد.

وأصدرت لجنة الامتيازات في بداية مارس الجاري تقريرا يوضح بالتفصيل 4 حالات تمكن فيها رئيس الوزراء آنذاك من تضليل البرلمان بشأن الحفلات التي أقامها في فترة الحجر الصحي.

وأعلن جونسون في 7 يوليو 2022 استقالته من منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني.

المصدر: وكالات