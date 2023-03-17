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الغضب ينتشر في فرنسا بسبب تمرير قانون ماكرون للتقاعد

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الغضب ينتشر في فرنسا بسبب تمرير قانون ماكرون للتقاعد
AP
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عطل متظاهرون حركة المرور في باريس اليوم الجمعة حيث هاجم منتقدون غاضبون ومعارضون ونقابات عمالية في جميع أنحاء فرنسا قرار فرض مشروع قانون رفع سن التقاعد من خلال البرلمان دون تصويت.

وأثارت خطوة الرئيس إيمانويل ماكرون بفرض مشروع القانون غضب نواب المعارضة والعديد من المواطنين والنقابات.

وتجمع الآلاف احتجاجا أمس الخميس في ساحة الكونكورد، التي تواجه مبنى الجمعية الوطنية. مع حلول الليل، هاجم ضباط الشرطة المتظاهرين في موجات لتطهير المكان. ثم تحركت مجموعات صغيرة عبر الشوارع المجاورة في شارع الشانزليزيه الأنيق، ليشعلوا حرائق في الشوارع.

وتكررت مشاهد مماثلة في العديد من المدن الأخرى، من رين ونانت في شرق فرنسا إلى ليون ومدينة مرسيليا الساحلية في الجنوب، حيث حطمت واجهات المتاجر وواجهات البنوك.

وقالت النقابات العمالية التي نظمت إضرابات ومسيرات احتجاجا على رفع سن التقاعد، إن المزيد من التجمعات والمسيرات الاحتجاجية ستنظم في الأيام المقبلة. وأعلنوا أن "إصلاح نظام التقاعد هذا وحشي وظالم وغير مبرر لعالم العمال".

ومن المتوقع أن تبدأ أحزاب المعارضة في وقت لاحق اليوم الجمعة إجراءات التصويت على سحب الثقة من الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. ومن المرجح أن يتم التصويت في مطلع الأسبوع المقبل.

المصدر: AP

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