المدفعية الروسية تحبط محاولات إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بخيرسون

منعت المدفعية الروسية محاولة إنزال قوات أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون، حسبما أفاد به القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو.

وقال سالدو في منشور على تلغرام: "في الواقع، أغرقت مدفعيتنا بارجة على متنها قوات إنزال أوكرانية كانت تحاول عبور خزان كاخوفكا.. في أكبر محاولة عبور في الآونة الأخيرة. وفيما يتعلق بعدد الخسائر، هناك المزيد من الخسائر".

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وأشار إلى أن محاولات عبور نهر الدنيبر في مجموعات صغيرة على متن قارب واحد أو عدة قوارب تحدث بانتظام.

ويشن الجيش الأوكراني باستمرار هجمات بالقذائف والمدفعية على المنازل والبنية التحتية المدنية في نوفايا كاخوفكا، والمدن والقرى الأخرى الواقعة على الضفة اليسرى من دنيبر في منطقة خيرسون.

المصدر: تاس