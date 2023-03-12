مصدر: أوكرانيا تعد لتنفيذ استفزاز في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

أوعزت سلطات كييف لقواتها، بتكثيف قصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية من أجل إعاقة إعادة تأهيلها وبالتالي تأجيج الضجة الإعلامية حول خطر وقوع كارثة بمحطة زابوروجيه الكهروذرية.

أفاد بذلك مصدر مطلع على الوضع، وأشار إلى أن القيادة الأوكرانية تسعى كذلك للسيطرة على محطة كاخوفسكايا لكي تتمكن من تزويد الجزء الخاضع لسيطرتها من مقاطعة خيرسون بالكهرباء.

وقال المصدر: "تؤكد المعلومات المتوفرة أن كييف أوعزت بزيادة الضغط الناري على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بهدف إعاقة عمل المتخصصين الروس في مجال إعادة تأهيل المحطة".

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ووفقا له، يتعمد الجانب الأوكراني في الوقت الراهن، تصريف المياه من خزان كاخوفكا المائي بهدف تضحيل المسطحات المائية، والدعوة بعد ذلك إلى تحقيق بيئي وتوجيه التهم الباطلة ضد روسيا.

وأضاف المصدر: "تدرك سلطات كييف جيدا الأسباب الحقيقية لضحل المياه والتي تعود إلى الأضرار التي لحقت بآليات المحطة الكهرومائية بسبب قصف القوات الأوكرانية. ويقوم الأوكرانيون على الفور بالتصدي لأي محاولة من جانب المختصين الروس لترميم وإعادة تأهيل هذه المنشأة. فور ظهور المختصين مع معداتهم المدنية تبدأ القوات الأوكرانية بقصفهم بشكل مستهدف".

ويشار إلى أن الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، تخضع حاليا لسيطرة قوات نظام كييف.

وتستهدف القوات الأوكرانية المتمركزة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر يوميا البنية التحتية للمدن على الضفة اليسرى بما في ذلك محطة كاخوفسكايا، بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ، وتركز قصفها على طرق الوصول إلى المحطة ومدينة نوفايا كاخوفكا الواقعة بجوارها.

المصدر: نوفوستي