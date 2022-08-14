القصف الأوكراني يتسبب بوقف عمل 3 توربينات في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية تواصل بشكل دوري ومنتظم قصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بصواريخ GMLRS من راجمات الصواريخ الأمريكية HIMARS.

ونوهت الوزارة في بيانها، بأن القوات الأوكرانية قصف المحطة المذكورة بهذه الصواريخ الأمريكية من جديد في 12 أغسطس وهو ما تسبب بإيقاف عمل ثلاثة من التوربينات الستة في محطة الطاقة الكهرومائية.

إقرأ المزيد

وشدد البيان على أن وقف عمل التوربينات الثلاثة، جعل المحطة تعمل في وضع ما قبل الطوارئ.

وأشار البيان إلى أن، الاضطرابات في أنظمة توليد الطاقة وتصريف المياه، قد تؤدي إلى تعطيل تشغيل نظام الطاقة المترابط وتؤثر سلبا على تبريد مفاعلات محطة زابوروجيه الكهروذرية، وهو ما سيؤثر سلبا على منظومة توريد الطاقة الكهربائية بما في ذلك إلى المناطق الخاضعة حاليا لسلطات كييف.

وأكد البيان أن الخلل في عمل المنظومة الكهربائية الموحدة قد يؤدي إلى وقوع كارثة بيئية في المنطقة كلها.

ويشار إلى أن محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، تقع على نهر دنيبر وعلى مسافة 5 كلم من مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية