قصف أوكراني شديد لجمهوريتي دونباس بالمدفعية والصواريخ

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الجيش الأوكراني قصف خلال الـ24 ساعة الأخيرة مختلف مدن الجمهورية بعشرات القذائف من مختلف صنوف الأسلحة.

وذكرت القيادة، أن الفصائل الأوكرانية، استهدفت صباح اليوم المركز السكني دولوميتنويه بـ15 قذيفة مدفعية من عيار 155 مم.

وأطلق الجيش الأوكراني، في ساعة مكبرة من صباح اليوم، 10 قذائف مدفعية من عيار 155 مم، مستهدفا بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبعد ذلك بنصف ساعة أطلق الجيش الأوكراني 5 قذائف أخرى من نفس العيار على نفس الموقع السكني.

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وفي الساعة الثامنة و25 دقيقة من صباح اليوم، أطلقت القوات الأوكرانية 10 قذائف هاون من عيار 122مم على ياسينوفاتويا ومن ثم 5 قذائف صاروخية من راجمة "غراد" و5 قذائف هاون من عيار 120 مم. وتقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق.

وبعد حلول الساعة التاسعة صباحا أطلق الأوكرانيون عشرات قذائف "غراد" الصاروخية على المركز السكني بانتيليمونوفكا وكذلك عدة قذائف هاون من عيار 120 مم.

من جانبها أعلنت قيادة قوات لوغانسك، أن جيش أوكرانيا، استهدف بلدة التشيفسكا بقذائف راجمات HIMARS ونجم عن ذلك مقتل اثنين من المدنيين.

المصدر: نوفوستي