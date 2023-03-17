مسؤول أوكراني سابق: النزاع يهدد أوكرانيا بالفناء

صرح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف بأن النزاع الأوكراني مميت بالنسبة للبلاد.

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وكتب أزاروف في صفحته على "فيسبوك": "يعد هذا النزاع مميتا لأوكرانيا ليس فقط بسبب مقتل الناس بل وبسبب تدمير صناعاتها ومدنها حيث إن القوات الأوكرانية تنشر نقاطها العسكرية المحصنة في الأحياء السكنية".

وأضاف أن عجز الميزانية الأوكرانية هائل، مشيرا إلى أن دخل البلاد نفسها أقل بثلاث مرات.

وأوضح: "يتم تعويض هذا العجز بمساعدة قروض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجزئيا من خلال المنح. وفي الواقع يتم تمويل استمرار هذا النزاع بين الأشقاء حيث قتل فيه - وفقا للتقديرات الغربية - أكثر من 200 ألف أوكراني".

المصدر: نوفوستي