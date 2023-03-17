قال زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، إنه يرى أنه من العبث عدم السماح لروسيا بالتحقيق في حادثة تفجيرات أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وأضاف فيليبو "هذا ببساطة أمر سخيف، لأن روسيا هي المالكة لأنابيب الغاز هذه، فهذا التحقيق يهمها أولا وقبل كل شيء. ليس من الطبيعي عدم السماح لها بالمشاركة".

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في وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن روسيا ستواصل الإصرار على التحقيق في حادثة السيل الشمالي بمشاركتها، لكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم.

وفي وقت سابق أشار فريق من الصحفيين إلى تهرب المسؤولين الألمان من التعليق على الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى ألمانيا، ويقدمون إجابات مشتتة وضبابية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية و"تسايت" الألمانية و"تايمز" البريطانية قد نشرت تقارير عن عملية تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي"، تتحدث عن وقوف "جماعة موالية لأوكرانيا" أو أوكرانيين وراء التفجير، إلا أنها أشارت إلى عدم وجود أي دليل على أن هؤلاء الأشخاص تعاونوا مع السلطات الأوكرانية أو تلقوا أوامر منها.

من جانبه علق الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش على هذه الرواية بأنها اختلقت خصيصا لصرف الانتباه عن الرواية التي طرحها بشأن تفجير "السيل الشمالي"، والتي تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في تفجير خط الأنابيب.

المصدر: نوفوستي