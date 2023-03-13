سكرتير مجلس الأمن الروسي يعلق على الرواية الجديدة لتفجير "السيل الشمالي"

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجبر القيادة الألمانية على الانصياع للنسخة الجديدة لتفجير "السيل الشمالي".

جاء ذلك في تصريحات باتروشيف لصحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية، حيث تابع أن ألمانيا، التي حاولت لسنوات عدة بناء اقتصادها على مزيج من موارد الطاقة الرخيصة من روسيا والتقنيات الألمانية المتقدمة، تدرك جيدا أن هجوما إرهابيا على خط الأنابيب سيؤدي بالتأكيد إلى دفع الاقتصاد الألماني إلى مزيد من التراجع. وأشار باتروشيف في الوقت نفسه إلى أن التعاون الاقتصادي الوثيق بين ألمانيا وروسيا "لم يناسب واشنطن ولندن أبدا".

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ووفقا لباتروشيف فقد كان من الواضح منذ فترة طويلة أن الدولة الألمانية الحديثة "ليست مستقلة"، وقال: "تفرض واشنطن سياساتها الاقتصادية والبيئية على برلين، وتحتفظ بوحدة عسكرية قوامها 35 ألف جندي في البلاد".

وبحسب باتروشيف، فإنه من المعروف أن البيت الأبيض كان يسيطر لسنوات عديدة على المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، واليوم يجبر القيادة الألمانية الحالية على الانصياع للنسخة الجديدة لتفجير "السيل الشمالي"، وتابع: "لعل هذا هو السبب الذي جعل الولايات المتحدة تستعجل استدعاء المستشار الألماني أولاف شولتس إلى واشنطن للقاء بايدن. وهكذا تواصل الولايات المتحدة الأمريكية إذلال ألمانيا وتعريفها بوضعها".

كذلك قال باتروشيف إن لدى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قوات خاصة قادرة على تنفيذ مثل هذا التخريب، و"ليس سرا أن وحدات المهام الخاصة المزودة بالمعدات والتدريب المناسبين مخصصة لتنفيذ مثل هذه المهام"، وأكد على أن ذلك يتم فقط بموافقة ودعم الدولة التي تملي جدول الأعمال الرئيسي في "الناتو".

وأكد باتروشيف أن روسيا تصر على موقفها بإجراء تحقيق دولي شفاف بشأن هذا العمل الإرهابي، للوقوف على حقيقة من دبره وقام بتنفيذه.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية و"تسايت" الألمانية و"تايمز" البريطانية قد نشرت تقارير عن عملية تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي"، تتحدث عن وقوف "جماعة موالية لأوكرانيا" أو أوكرانيين وراء التفجير، إلا أنها أشارت إلى عدم وجود أي دليل على أن هؤلاء الأشخاص تعاونوا مع السلطات الأوكرانية أو تلقوا أوامر منها.

من جانبه علق الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش على هذه الرواية بأنها اختلقت خصيصا لصرف الانتباه عن الرواية التي طرحها بشأن تفجير "السيل الشمالي"، والتي تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في تفجير خط الأنابيب.

المصدر: نوفوستي