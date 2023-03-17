رئيس فنلندا عن لقائه المرتقب بنظيره التركي: أردوغان لديه رسائل مهمة في الاجتماع الثنائي

أعرب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو عن اعتقاده بأن نظيره التركي رجب طيب أردوغان لديه رسائل مهمة في الاجتماع الثنائي الذي سيعقدونه يوم الجمعة.

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وخلال زيارته مخيما للمنازل المسبقة التجهيز للمتضررين من الزلزال في ولاية قهرمان مرعش التركية، رد سولي نينيستو على سؤال الصحفيين عن تصريح الرئيس أردوغان بشأن عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالقول "سوف نؤدي دورنا ونفي بوعدنا".

وأضاف: "غدا (يوم الجمعة)، سيكون لدينا المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، أعرف أردوغان منذ فترة طويلة، وأنا متأكد أن لديه رسائل مهمة".

وعما إذا كانت فنلندا والسويد ستنضمان بشكل منفصل إلى "الناتو"، علق نينيستو قائلا: "نحن لا نتقدم بمفردنا، ولكن يبدو أنه يمكننا أن نصبح عضوا في الحلف، لأن فنلندا فعلت كل ما هو مطلوب منها، وتقدمت بطلب للحصول على عضوية الناتو وأجرينا مفاوضات مع الحكومة التركية في مدريد، وأعتقد أننا فعلنا كل ما هو ضروري، الآن نحن في انتظار الموافقة".

وكان الرئيس أردوغان قد أكد يوم الأربعاء الماضي أن تركيا ستقوم بما يقع على عاتقها فيما يخص عضوية فنلندا في حلف "الناتو"، وستفي بتعهداتها.

تجدر الإشارة إلى أنه في 28 يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

المصدر: "الأناضول"