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أردوغان: أنا على اتصال دائم مع كل من بوتين وزيلينسكي

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أردوغان: أنا على اتصال دائم مع كل من بوتين وزيلينسكي
Gettyimages.ru
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه على اتصال دائم مع كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي وإنه ينوي مواصلة بذل جهوده لتنظيم مفاوضات بينهما.

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وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه في القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية: "من أجل الإنهاء العادل والسلمي للنزاع الأوكراني نواصل بذل جهودنا الدبلوماسية. وأنا على اتصال دائم مع السيد بوتين والسيد زيلينسكي. وسنواصل بذل الجهود حتى النهاية من أجل إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات".

وأكدت موسكو أكثر من مرة استعدادها للمفاوضات مع السلطات الأوكرانية، لكن كييف تبنت قانونا يحظر إجراءها. وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين أنه "لن تكون هناك اتفاقية مينسك 3". ومن جانبها تدعو الدول الغربية روسيا إلى إجراء مفاوضات لكنها تتجاهل رفض كييف المستمر للتفاوض.

المصدر: نوفوستي

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