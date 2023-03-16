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البنتاغون: روسيا تحاول انتشال حطام الطائرة المسيّرة في البحر الأسود

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البنتاغون: روسيا تحاول انتشال حطام الطائرة المسيّرة في البحر الأسود
Globallookpress
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قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن وزارة الدفاع اطلعت على تقارير إعلامية تزعم بأن روسيا ستحاول الوصول إلى حطام الطائرة الأمريكية المسيّرة التي سقطت في مياه البحر الأسود.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "فوكس نيوز" نقلاً عن مصادر إن سفناً عسكرية روسية أبحرت على ما يبدو إلى المكان الذي تحطمت فيه الطائرة الأمريكية المذكورة.

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بدورها، نقلت وكالة "نوفوستي" عن رايدر "لقد رأيت جملة من الرسائل حول هذا الموضوع".

وأضاف رايدر في الوقت نفسه أن "الجانب الأمريكي لا يمكنه تأكيد هذه المعلومات".

وفي وقت سابق، أعلن رايدر أن البنتاغون لن يعلن حاليا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستطالب روسيا باستعادة الطائرة المسيرة التي سقطت في البحر الأسود، أو التعويض عنها.

ولفت أيضا إلى إنّه لا يملك معلومات عن السفن الحربية الأمريكية التي يُمكن أن تشارك في رفع حطام الطائرة المسيّرة، ما إذا كانت ستطلب إذنا للمرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل.

المصدر: RT

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