بيسكوف: رفع المسيرة الأمريكية من البحر الأسود من اختصاص الجيش

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن مسألة رفع الطائرة المسيرة الأمريكية MQ-9 التي سقطت في البحر الأسود من اختصاص الجيش الروسي.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع أن ذلك "من صلاحيات الجيش، وإذا كانوا يعتقدون أنه من الضروري لمصالحنا وأمننا القيام بذلك في البحر الأسود، فإنهم سيفعلون ذلك. لكني لا أعرف خطط الجيش بهذا الصدد، إلا أن هذا من صلاحياتهم، والسؤال يوجه إليهم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت في وقت سابق أنه طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 قد انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق البحر الأسود، في 14 مارس الجاري، وكانت تتجه نحو الحدود الروسية، وتم إطلاق طائرات مقاتلة روسية إلى الجو لمعرفة طبيعة الجسم الدخيل. وبسب مناورة مفاجئة من جانب الطائرة فقدت ارتفاعها وسقطت في الماء. وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن المقاتلات الروسية لم تتلامس مع الطائرة MQ-9 ولم تستخدم أي أسلحة محمولة جوا، وعادت بأمان إلى قاعدة طائراتها.

المصدر: نوفوستي