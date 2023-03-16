الخارجية الروسية تحذر من عواقب خفض سقف أسعار النفط الروسي

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن دعوات بولندا ولاتفيا وليتوانيا لخفض سقف الأسعار على النفط الروسي لن تؤدي إلا لزعزعة استقرار أسواق الطاقة.

وقالت زاخاروفا: "من الواضح أن الدعوات من لاعبين صغار في سوق الطاقة، مثل بولندا ولاتفيا وليتوانيا، يتم تنفيذها فقط من منطلق الرغبة في إرضاء أسيادهم من جميع أنحاء المحيط، الذين يسعون جاهدين لمعاقبة روسيا بكل قوتهم. في الواقع، هذه المبادرة منفصلة تماما عن الحقائق الاقتصادية، وهي مجرد تجسيد للمشاعر المعادية للروس".

وبحسب قولها، فإن "احتمالات ما يسمى بالتعديل التنازلي للسقوف ستؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر في أسواق الطاقة، وزعزعة استقرارها، وتدمير ما تبقى من قواعد التجارة الدولية".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية، على أن موسكو لن توافق بأي حال على تعسف الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي