بالفيديو.. إغلاق شوارع في إسرائيل احتجاجا على الإصلاح القضائي

تشهد إسرائيل اليوم الخميس، مظاهرات تشمل إغلاق شوارع ومفترقات طرق في أنحاء البلاد. وفي موازاة ذلك، تستعد الشرطة بقوات كبيرة لمنع إغلاق هذه الشوارع.

وتتواصل الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء. وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تصعيدها، وأن المتظاهرين سيغلقون شوارع ومفترقات طرق وتنظيم مسيرات ومظاهرات في عشرات المواقع في أنحاء إسرائيل، وبضمنها مظاهرات مقابل سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في تل أبيب وأماكن مركزية في المدينة.

وأغلق متظاهرون طريق الشاطئ بين حيفا وتل أبيب باتجاه الجنوب، فيما أغلق متظاهرون مفترق في شارع رقم 40 في جنوب إسرائيل. ووضع طلاب في جامعة تل أبيب سياجا عند مدخل الحرم الجامعي.

ويطالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير الشرطة بمنع إغلاق شبكة شوارع "أيالون"، كي لا تسجل الاحتجاجات "صورة انتصار"، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

المصدر: "عرب 48" + RT