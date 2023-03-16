خبير عسكري يعلق على تصريحات الأسد بخصوص توسيع الوجود الروسي في سوريا

قال رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، الخبير العسكري، إيغور كوروتشينكو، إن الوجود العسكري الروسي في سوريا يجعل من الممكن درء التهديدات المتزايدة باستمرار من الناتو.

كذلك أكد الخبير العسكري في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، أن الوجود العسكري الروسي في سوريا، يضمن لروسيا مراقبة البحر الأبيض المتوسط، وكذلك الجناح الجنوبي لحلف الناتو، وذلك للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن روسيا.

وتعليقا على تصريح الرئيس السوري بشار الأسد، وتأييده فكرة توسيع الوجود الروسي في البلاد، قال كوروتشينكو، إن تصريح الرئيس السوري يتفق تماما مع المصالح العسكرية والجيوسياسية الروسية في المنطقة وفي العالم.

وأكد الخبير العسكري أنه بغض النظر عن عملية مكافحة الإرهاب الجارية في سوريا، يجب أن يكون لروسيا قاعدتان عسكريتان في البلاد، ومجهزتان بالكامل وتتمتعان بالوضع القانوني المناسب.

وأوضح أنه "بالنسبة إلى طرطوس، هناك حاجة إلى قاعدة بحرية كاملة، وليس مجرد نقطة لوجستية. وبناء عليه، يجب تنفيذ أعمال البناء والبنية التحتية اللازمة هناك. ومن المهم للغاية توفير غطاء دفاع جوي لكلا القاعدتين (حميميم وطرطوس)، بالنظر إلى تزايد خطر وقوع هجمات بطائرات مسيرة اليوم".

وأشار إلى أن حل المسائل القانونية والبنية التحتية اللازمة يجب أن يضمن وجود روسيا في المنطقة لمدة 50 عاما على الأقل مع تمديد تلقائي.

وشدد المتحدث على أن "القواعد الروسية في سوريا ستكون بمثابة عنصر للاستقرار وتضمن القدرة على التنبؤ بتطور الوضع العسكري والسياسي الدولي".

المصدر: نوفوستي