بوليانسكي: أوكرانيا على شفا أحداث عسكرية خطيرة لا تصب في مصلحة كييف

قال نائب ممثل روسيا الأول لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن أوكرانيا على وشك مواجهة أحداث عسكرية خطيرة ليست لصالح كييف.

وأضاف بوليانسكي، "الظروف الجوية ليست في صالح الجيش الأوكراني، لأنه لا يستطيع استخدام معدات ثقيلة. أعتقد أننا نعيش عشية أحداث عسكرية خطيرة للغاية لا تصب في مصلحة أوكرانيا".

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ولفت إلى أنه في منطقة أرتيوموفسك "الجيش الأوكراني الآن في وضع يرثى له للغاية" ويتكبد خسائر فادحة.

وأضاف بوليانسكي، "أعتقد أن نظام زيلينسكي أصبح رهينة سياسته ووعوده للدول الغربية بأنه قادر على هزيمة روسيا عسكريا إذا تم تزويدهم بالسلاح".

ووفقا لبوليانسكي، تتمثل مهمة نظام زيلينسكي الآن في إظهار قدرته على شن هجوم مضاد، قائلا: "إنهم لا يريدون أي ضرر لصورتهم. الوضع حول أرتيوموفسك، هو في الحقيقة سيء للغاية بالنسبة لأوكرانيا. هناك الكثير من الجنود المحاصرين. من الصعب تخيل عدد الأشخاص الذين فقدوهم. إنهم يرمون ويدفعون بالمئات، مئة تلو المئة فقط للحفاظ على هيبة زيلينسكي"، منوها بأنه بالنسبة إلى كييف، فإن شن الهجوم المضاد مهم، لأنه شرط لاستمرار دعم الغرب لنظام كييف.

وأعلن مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، أن قوات كييف تستعد لشن هجوم مضاد في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك، على أمل فك حصار القوات الروسية عنها، منوها بأن المعارك الشرسة من أجل أرتيموفسك تؤكد أن هذه المدينة نقطة تجمع والتحام القوات.

بدوره أكد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، إيغور كيماكوفسكي، أن قوات كييف خسرت 70% من نخبتها في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الاستراتيجية، التي يشارف الجيش الروسي على تحريرها.

المصدر: نوفوستي