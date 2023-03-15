بعد صدام استمر لساعات.. أنصار عمران خان يحولون دون اعتقاله

بعد اشتباكات عنيفة مع مئات من أنصاره، تراجعت الشرطة الباكستانية عن توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان، وأزالت الحواجز ونقاط التفتيش في محيط منزله.

وقال مراسلو "فرانس برس" وشهود عيان كانوا بالقرب من منزل خان في ضاحية "زمان بارك" الفخمة في لاهور، إن قوات الأمن التي كانت تسعى منذ ساعات لاعتقال خان، انسحبت بعد أن أخلت حواجز ونقاط تفتيش.

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هذا وقد صدر عن محكمة لاهور العليا أمرا يطلب من الشرطة الأربعاء "إنهاء العملية على الفور والانسحاب" بانتظار نتيجة جلسة في إسلام أباد بشأن مذكرة التوقيف بحق خان.

بدوره، كتب حزب خان "حركة الإنصاف" في حسابه على تويتر "تصدى الشعب لقوات الشرطة والحراس الذين أرسلوا لإيذاء عمران خان".

وفي ليل الثلاثاء -الأربعاء، اندلعت اشتباكات بين أنصار خان وعناصر الشرطة الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع وتعرضوا للرشق بالحجارة من الحشود الغاضبة.

المصدر: swissinfo.ch