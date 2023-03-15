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البنتاغون: انسحاب القوات الأوكرانية من أرتيوموفسك لن يعني هزيمة كييف

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البنتاغون: انسحاب القوات الأوكرانية من أرتيوموفسك لن يعني هزيمة كييف
Globallookpress Tsgt. Jack Sanders/Us Defense
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اعتبر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الانسحاب المحتمل للقوات الأوكرانية من أرتيوموفسك (باخموت)، لن يعني هزيمة كييف.

وقال أوستن: "الرئيس زيلينسكي يخوض هذه المعركة، والأمر متروك له لتقرير ما هو مهم وما هو غير مهم لقواته، سواء كانوا بحاجة إلى نقلهم أو تركهم في باخموت، وإذا قرر في مرحلة معينة إعادة نشرهم، فهذا لا يعني خسارة الحرب".

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وأضاف: "قد يعني ذلك أنه سيعيد تجميع صفوفه للحفاظ على المزايا".

أعلن المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن تطويق الجيش الروسي قوات كييف في أرتيوموفسك (باخموت)، سيؤدي إلى انهيار متسلسل لدفاعات القوات الأوكرانية.

وقال ماكغريغور: "حكاية باخموت تقترب من نهايتها".

المصدر: RT

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