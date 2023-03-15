مسؤول: القوات الروسية تسيطر على نحو نصف أراضي أرتيموفسك

أفاد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين بأن القوات الروسية تسيطر على نحو 50% من أراضي أرتيموفسك، وأن معارك قاسية تجري حاليا بالمنطقة الصناعية للمدينة.

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وذكر غاغين لقناة "روسيا-24" أن مدينة أرتيموفسك التي كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية، تقع في الوقت الراهن في تطويق عملياتي، مشيرا إلى أن المدفعية الروسية تسطير على كل الطرق المؤدية إلى المدينة.

وقال: "تسيطر قواتنا على نحو 50% من أراضي المدينة، وتجري معارك جدية في المنطقة الصناعية، لأن المنطقة الصناعية لا سيما المحصنة والمجهزة بشكل أكبر هي منشأة جدية للغاية. واقتحامها أمر صعب جدا".

وأضاف أن العسكريين الروس يعتمدون في عملية اقتحام هذه المنطقة الصناعية على الخبرة التي تلقوها سابقا بما في ذلك في مدينة سوليدار.

وتابع: "أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام في نهاية المطاف. وسيتم تحرير المدينة في أي حالة من الأحوال، من قبل القوات المتواجدة هناك أي القوات التي بسطت السيطرة على مدينة سوليدار وهي تقتحم أرتيموفسك منذ أسابيع".

المصدر: نوفوستي