أوستن يعلق على اتصاله بشويغو

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في أعقاب اتصاله الهاتفي بنظيره الروسي سيرغي شويغو، بأنه على الدول العظمى أن تكون نموذجا يحتذى في الشفافية والتنسيق.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "اختتمت للتو مكالمتي الهاتفية مع نظيري الروسي الوزير شويغو. وكما قلت أكثر من مرة، يجب أن تكون الدول العظمى نموذجا يحتذى في الشفافية والتنسيق".

وأكد أن طائرات الولايات المتحدة "ستنفذ تحليقاتها حيث يسمح بذلك القانون الدولي"، ودعا الطيران العسكري الروسي إلى العمل بشكل "آمن ومهني".

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وجرت المكالمة بين الوزيرين على خلفية حادث سقوط طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 Reaper في البحر الأسود يوم 14 مارس.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الأمريكية دخلت أجواء منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لمتابعة الوضع، وأن الطائرة الأمريكية سقطت في البحر بنتيجة مناورة حادة بعد فقدانها الارتفاع، دون أي تعامل مباشر للمقاتلتين الروسيتين معها.

بدورها، اتهمت واشنطن القوات الروسية بـ"اعتراض غير مهني" للطائرة المسيرة، مما أدى إلى سقوطها، حسب قول البنتاغون.

المصدر: نوفوستي