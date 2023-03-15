شويغو يبحث مع رئيس البنتاغون سقوط المسيرة الأمريكية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن.

وقالت الوزارة في بيانها: "بمبادرة من الجانب الأمريكي، أجريت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية، لويد أوستن في 15 مارس 2023".

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وقال مصدر في البنتاغون أن الجانبين بحثا حادثة سقوط المسيّرة الأمريكية في البحر الأسود.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن الطائرة المسيرة تحطمت بعد "اعتراض غير مهني لها" من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود، واستدعت واشنطن السفير الروسي على خلفية الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الأمريكية تحطمت نتيجة مناورة حادة أدت لفقدانها ارتفاعها وسقوطها، وأن المقاتلتين الروسيتين اللتين حلقتا لاعتراضها لم تطلقا النار عليها، ولم تصطدم أي منهما بها.

المصدر: نوفوستي