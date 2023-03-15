السلطات الألمانية تصادر مبلغا قياسيا من عملة "بيتكوين" الرقمية

أعلنت الشرطة الألمانية أنها تمكنت من إنهاء نشاط شبكة لتبييض الأموال عبر "الإنترنت المظلم"، وصادرت مبلغا قياسيا بعملة "بيتكوين" الرقمية بقيمة 44 مليون يورو.

وأوضحت الشرطة الجنائية الاتحادية في بيان لها، يوم الأربعاء، أن النيابة العامة لمدينة فرانكفورت على الماين والإدارة المركزية لمحاربة الجريمة السيبرانية وإدارة الشرطة الجنائية الاتحادية ضبطت البنية التحتية التابعة لمنصة ChipMixer لتجارة العملات الرقمية.

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وصادرت الشرطة على بيانات بحجم نحو 7 تيرابايت وعملة "بيتكوين" بقيمة نحو 44 مليون يورو.

وأكدت السلطات أن هذا هو أكبر مبلغ بالعملة الرقمية الذي تمت مصادرته في ألمانيا.

يذكر أن ChipMixer هي منصة تسمح بإخفاء مصدر الموارد التي تتداول فيها. وساعدت المنصة في تبييض الأموال بقيمة نحو 2.8 مليار يورو منذ انطلاق عملها في 2017.

المصدر: نوفوستي