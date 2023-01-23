مصادرة ملايين الدولارات من حسابات مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX

صادرت السلطات الفيدرالية الأمريكية أكثر من 600 مليون دولار من حسابات الرئيس السابق لمنصة FTX ، سام بانكمان فرايد، المتهم بالاحتيال، وفقا لما نقلته قناة ABC عن وثائق محكمة أمريكية.

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وقدم الادعاء في الولايات المتحدة قائمة بأصول سام بانكمان فرايد المعرضة للمصادرة، بما في ذلك الأموال النقدية في الحسابات وأسهم في Robinhood بقيمة 55 مليون دولار.

وفي أكتوبر 2023، ستبدأ محاكمة سام بانكمان فرايد، الذي ينفي التهم الموجهة إليه، وأطلق سراحه بكفالة بقيمة 250 مليون دولار، ويتهم المدعي العام في نيويورك رجل الأعمال باختلاس أموال منصة FTX للعملات الرقمية.

المصدر: نوفوستي