لافروف: تجاهل واشنطن للحظر الجوي الروسي فوق البحر الأسود محاولة للتصعيد

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن تجاهل واشنطن منطقة الحظر الجوي التي أعلنتها روسيا فوق البحر الأسود منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، محاولة للتصعيد.

وأشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أعلن الجيش الروسي حظر الطيران في مناطق محددة فوق البحر الأسود، وشدد على أن واشنطن تجاهلت ذلك.

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وأضاف: "التجاهل الصارخ لهذه الحقيقة الموضوعية، يشير إلى أن الجانب الأمريكي يحاول باستمرار البحث عن نوع من الاستفزاز لتصعيد المواجهة".

المصدر: RT