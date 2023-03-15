البنتاغون يحذر من حرب عالمية بعد سقوط مسيّرة أمريكية قرب مياه روسيا

حذر قائد مشاة البحرية الأمريكية، الجنرال ديفيد بيرغر، بعد سقوط مسيّرة أمريكية قرب مياه روسيا في البحر الأسود من خطر اندلاع حرب عالمية، نتيجة "لتردّي" الاتصالات بين موسكو وواشنطن.

كما رجح بيرغر تطور حوادث الطائرات بين البلدين إلى مواجهة مباشرة في ظل "اتصالات سيئة لمنع الحوادث العرضية" ولفت إلى أن هذا ما يجسد خشيته الرئيسية..

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط مسيّرة أمريكية MQ-9 كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وتحطمها بعد فقدانها ارتفاعها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها، فيما زعم البنتاغون أن "مقاتلة روسية صدمت المسيّرة الأمريكية" وأعرب عن احتجاجه الشديد على هذه الممارسات الروسية "الخطرة واللامهنية"، حسب قوله.

المصدر: RT