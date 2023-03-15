زعيم الحزب الشيوعي الروسي يعلن عن تنظيم اجتماع مع الرئيس الصيني

قال زعيم الحزب الشيوعي الروسي، غينادي زيوغانوف، في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن الحزب يستعد للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأضاف زيوغانوف: "نحن نستعد الآن لعقد اجتماع مفصل مع شي جين بينغ، الذي وقعنا معه في وقت سابق مذكرة، ويتم تنفيذها بين أحزابنا في جميع المجالات".

وفي وقت سابق أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم زيارة موسكو الأسبوع المقبل.

وامتنع المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن التعليق على هذه الأنباء، وقال إن الكرملين سيعلن عن الزيارة عندما يتم تنسيقها، وعندما "يكون لدينا مخطط كهذا، سنبلغكم".

المصدر: وكالات