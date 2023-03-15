أردوغان: سنفي بتعهداتنا بشأن انضمام فنلندا إلى الناتو

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقوم بما يقع على عاتقها بشأن عضوية فنلندا لدى حلف الناتو وستفي بتعهداتها، مشيرا إلى أن نظيره الفنلندي سيزور تركيا الجمعة المقبل.

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وقال أردوغان اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول احتمال انضمام فنلندا إلى الناتو، الأسبوع المقبل أو التوصل إلى حل بهذا الخصوص، "سنعمل على تفعيل الاتفاق المبرم بين أنقرة وهلسنكي، على هامش قمة زعماء الناتو في مدريد"، مضيفا "السيد نينيستو سيزورنا الجمعة، وسنقوم بما يقع على عاتقنا وسنفي بتعهداتنا".

من الجدير ذكره أنه في 28 يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وفي إطار المذكرة تم تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس 2022 بمدينة فانتا الفنلندية.

وكان نائب الرئيس التركي إبراهيم قالن قال بوقت سابق إن أي تأخير أو مماطلة في تبديد هواجس أنقرة من شأنه إطالة عملية انضمام البلدين للناتو.

المصدر: الأناضول