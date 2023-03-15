بعد الزلزال.. فيضانات مدمرة تجتاح جنوب تركيا وتوقع قتلى (فيديو)

أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، مقتل وفقدان عدد من الأشخاص في مدينتي أديامان وشانلي أورفا، إثر فيضانات قوية تضرب جنوب البلاد.

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وأفاد مراسلنا، بارتفاع عدد قتلى الفيضانات في شانلي أورفا إلى 4، وأديامان إلى 4، ما يرفع حصيلة القتلى بالفيضانات حتى الآن إلى 8، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المفقودين ممن سحبتهم مياه الفيضانات.

وأكد المراسل، أن الأرقام غير نهائية، والحصيلة مرشحة للارتفاع، لأن الفيضانات تضرب عدة ولايات، منها: أديامان، وغازي عنتاب، وكيليس، وماردين، وكهرمان مرعش.

هذا وحذرت السلطات من اشتداد الأمطار والفيضانات بشكل كبير في الأيام القادمة.

ويظهر مقطع الفيديو، الأمطار الغزيرة وفيضانات التي تجتاح محافظة شانلي أورفا التركية.

ويظهر فيديو آخر حجم الكارثة، إذ سحبت مياه الفيضانات عددا كبيرا من السيارات بداخلها أشخاص.



يأتي ذلك، بعد زلزالين مدمرين ضربا جنوب البلاد في السادس من فبراير الماضي، أسفرا عن آلاف القتلى وتدمير آلاف المنازل والبنى التحتية.

يتبع..