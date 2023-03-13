تركيا تعلن حصيلة ضحايا الزلزال

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين، تسجيل وفاة 48 ألفا و448 شخصا جراء كارثة الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد، بينهم 6 آلاف و660 أجنبيا.

وقال صويلو في تصريحات صحفية من مركز متابعة الكوارث في ولاية ملاطية إنه "تمت إجراءات تسجيل وفاة 48 ألفا و448 شخصا جراء الزلزال في دائرة النفوس، بينهم 6 آلاف و660 أجنبيا جلهم من أشقائنا السوريين".

وأضاف: "بلغ عدد غير المسجلين حاليا في دائرة النفوس (من الضحايا)، الذين تتواصل عملية تحديد هويتهم لدى الطب الشرعي 1615 شخصا، بينهم أجانب أيضا".

وأكد استمرار الجهود لحل مشكلة الإيواء بالنسبة للمتضررين من الزلزال، مبينا أنه تم الانتهاء من إقامة 21 ألف منزل مسبق التجهيز من أصل 115 ألفا و585 مخصص إقامتها في منطقة الزلزال.

وأوضح أن عدد الخيام التي أقيمت بلغ 433 ألفا و536 المقدمة من قبل إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" ومنظمات مدنية.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.

المصدر: "الأناضول"