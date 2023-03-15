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بالفيديو.. وقود يتسرب من طائرة أمريكية بعد إقلاعها

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بالفيديو.. وقود يتسرب من طائرة أمريكية بعد إقلاعها
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنه تم إغلاق كافة المدارج في مطار شارلوت دوغلاس الدولي، باستثناء مدرج واحد، بعد أن تسرب الوقود من إحدى الطائرات أثناء الطيران.

ووقع الحادث صباح الثلاثاء بعد أن تسرب الوقود من الطائرة التابعة لشركة "دلتا" أثناء إقلاعها، ثم هبطت اضطراريا وتسرب المزيد من الوقود على المدرج.

ونتيجة الحادث، تم تأجيل 57 رحلة جوية، فيما تأخرت 39 رحلة جوية عن موعد وصولها.

بدورها قالت شركة "دلتا" في بيان إن 60 شخصا كانوا على متن الطائرة، مضيفة: "نعتذر لعملائنا على رحلة دلتا رقم 2481 من شارلوت إلى ديترويت والتي عادت إلى شارلوت بعد وقت قصير من المغادرة بعد الإبلاغ عن مشكلة في نظام وقود الطائرات. هبطت الطائرة بسلام وستخضع للفحص".

المصدر: wspa

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