أفاد الخبير العسكري بجمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو بأنه يتم نقل الأوكرانيين المجندين قسرا إلى منطقة مدينة كوبيانسك، وأنه يتم تقييد هؤلاء الرجال واستخدام العنف ضدهم.

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وقال ماروتشكو في حديث لوكالة "نوفوستي": "يتم نقل المجندين الأوكرانيين الذين تم ضمهم قسرا إلى الوحدات المسلحة الأوكرانية، إلى منطقة كوبيانسك. ويتم إيصالهم بواسطة مركبات مخصصة لذلك، في كثير من الأحيان مقيدي اليدين".

وأشار إلى أن العديد من الرجال يصلون وهم يرتدون ملابس منزلية أو ملابس غير مناسبة للموسم. في الاتجاه المعاكس تقوم قوات الأمن الأوكرانية بنقل الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري الأوكراني.

وأعلن ماروتشكو، سابقا، أن كييف تعيد تزويد وحداتها في اتجاه كوبيانسك بجنود لا توجد لديهم خبرة قتالية ولم يمروا بتدريب عسكري. وأضاف أن أسباب ذلك تعود للخسائر الكبيرة في الأفراد.

المصدر: نوفوستي