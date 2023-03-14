"طالبان" تحظر استخدام مواد التجميل في صالونات الحلاقة النسائية في ولاية بروان

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن سلطات حركة "طالبان" حظرت مواد التجميل للنساء في إطار تشديد القيود على صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر في ولاية بروان.

ونقلت صحيفة "هشت صبح" عن مديرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لـ "طالبان" في ولاية بروان، قولها إن على صالونات الحلاقة أن "تلتزم بالشريعة الإسلامية"، وإنه "لا يجب استخدام مواد التجميل التي تتسبب بالانحلال الأخلاقي".

وأمرت المديرية صالونات الحلاقة النسائية كذلك بتجهيز أماكن الوضوء فيها.

يذكر أن حركة "طالبان" حظرت العديد من الأنشطة على النساء منذ وصولها إلى الحكم في أفغانستان عام 2021، بما في ذلك حظر التعليم الثانوي والعالي للبنات والفتيات.

المصدر: صحيفة "هشت صبح"