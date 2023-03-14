عشية زيارته إلى برلين.. نتنياهو يبحث المساعدات الإسرائيلية إلى أوكرانيا

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماعا يوم الثلاثاء، حول المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا، وأعلن أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد حتى الآن.

وقال مسؤول مطلع على الموضوع لهيئة البث الرسمية "كان" إنه جرى النقاش بعد قيام مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بمراجعة سياسية حول موضوع تغيير الحكومات، على خلفية الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل لبذل المزيد من أجل أوكرانيا.

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كما ذكرت مصادر سياسية للقناة "13" أن الجلسة حضرها وزير وزيري الدفاع يوآف غالانت ووزير الخارجية إيلي كوهين، ورئيس الموساد (الاستخبارات الخارجية) ديفيد (دادي) بارنياع، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء آفي جيل، ومسؤولون آخرون.

وناقشت الجلسة طلبات وصلت خلال الأسابيع الأخيرة من كييف، كما تواجد في الجلسة مسؤولون أمنيون قاموا برصد الحساسيات المختلفة التي تواجههم مع روسيا.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية أن الاجتماع لم يسفر عن اتخاذ قرار بشأن المسألة.

وأشار موقع "i24 news" إلى أن النقاش جرى عشية زيارة نتنياهو الى برلين.

يشار إلى أنه قبل شهر نقل مسؤولون أمريكيون رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين بأن الولايات المتحدة تتوقع من تل أبيب أن تقوم بزيادة مساعداتها إلى أوكرانيا.

وطرح هذا الموضوع خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

جدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يطرح فيها الأمريكيون هذا الطلب أمام إسرائيل، حيث أنه في فترة حكومة لابيد وبينيت تجنبت واشنطن القيام بذلك.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن نتنياهو سيسافر، (الأربعاء)، إلى برلين ويقضي هناك 3 أيام يلتقي خلالها المستشار الألماني أولاف شولتس. ثم يسافر الأسبوع المقبل إلى لندن حيث يجتمع بالمسؤولين فيها، وفي مقدمتهم نظيره البريطاني ريشي سوناك، بعد أن زار خلال الأسبوع المنصرم، العاصمة الإيطالية روما واجتمع مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.



وبحسب تقرير للهيئة، فإن نتنياهو سيكون قد سافر 3 مرات في 3 أسابيع، على الرغم من الاحتجاجات المتصاعدة في إسرائيل والتي تستهدف أيضاً التشويش عليه أثناء السفر. وقبل كل هذه الدول، زار نتنياهو أيضاً باريس، الشهر الماضي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية