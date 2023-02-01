نتنياهو: علاقاتنا مع روسيا معقدة ولا نريد مواجهة عسكرية معها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن علاقات إسرائيل مع روسيا معقدة، وأن تل أبيب لا ترد مواجهة عسكرية مع موسكو.

وقال نتنياهو خلال مقابلة أجراها مع "CNN" "ليس لدي رغبة في الدخول في مواجهة عسكرية روسية إسرائيلية جديدة. وتابع "ولا أحد يريد ذلك".

في الوقت نفسه، وفقا لنتنياهو ، إسرائيل لديها "علاقات صعبة" مع روسيا، لأن الطائرات الإسرائيلية والروسية تطير في المناطق المحاذية للحدود السورية "على بعد بصقة" من بعضها البعض.

وأضاف نتنياهو: "تحتاج إسرائيل إلى حرية التحليق في الأجواء. وحرية التحليق هذه يمكن أن تقودنا إلى مواجهة مع الطيارين الروس. أنا أفضل ألا يحدث هذا".

المصدر: ريا نوفوستي