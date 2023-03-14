برايس: إغلاق معتقلات "داعش" في سوريا رهن قبول الدول عودة مواطنيها

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن إغلاق المعسكرات التي يقبع فيها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وعائلاتهم في سوريا، رهن بقبول الدول استعادة مواطنيها من عناصر التنظم.

وأجاب برايس على سؤال حول ما تفعله الخارجية الأمريكية لإفراغ المعسكرات: "نبين لدول العالم أن الحل الوحيد المستدام هو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وثمّنا جهود العديد من البلدان التي قبلت إعادة مواطنيها من معسكرات الاعتقال.. نعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة هذا التحدي".

وأشار برايس أنهم يفعلون كل ما بوسعهم لتحقيق ذلك.

وأضاف أن خشية بلاده من زيادة تطرف الموجودين في معسكرات الاعتقال أحد الأسباب التي تجعلها تسعى لتقليص عدد الموجودين فيها بطريقة مستدامة.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن ما يزيد على 70 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول، الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، 90 بالمئة منهم أطفال ونساء.

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المصدر: "الأناضول"