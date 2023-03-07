وسائل إعلام: السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس سيتنحى عن منصبه في مارس

أفادت شبكة NBC الأمريكية، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس سيترك منصبه في مارس الجاري، ليشغل منصبا سياسيا آخر.

وبحسب الشبكة، فإن برايس، المعروف بإحاطاته الإعلامية اليومية، سينتقل إلى "منصب سياسي" يقدم تقاريره مباشرة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وكتبت أندريا ميتشل مراسلة شبكة إن بي سي على تويتر: "نيد برايس، الذي استعاد الإحاطات اليومية ووصول الصحافة إلى رحلات وزير الخارجية، يغادر المنصة في وقت لاحق من هذا الشهر للحصول على منصب سياسي يقدم تقاريره مباشرة إلى الوزير بلينكن".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس سيترك منصبه في مارس الجاري.

وقال بلينكن في بيان: "اعتاد برايس ممارسة الايجازات الصحفية اليومية لوزارة الخارجية، مما أتاح للصحفيين الفرصة لطرح أسئلتهم الأكثر حدة بانتظام".

وقدر أن برايس، الذي تولى منصبه في 20 يناير 2021، عقد أكثر من 200 إحاطة إعلامية، وأشار إلى أنه كان يعامل الصحفيين باحترام دائما.

وأكد بلينكن أن برايس سيبقى في وزارة الخارجية لكنه ينتقل إلى منصب مسؤول مباشرة أمام وزير الخارجية، ووفقا لـ NBC، سيحدث هذا في 17 مارس.

وقال بلينكن: "بالنسبة للناس في أمريكا وحول العالم، غالبا ما أصبح نيد برايس وجه وصوت السياسة الخارجية الأمريكية".

المصدر: نوفوستي