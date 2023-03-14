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الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تخلق بؤرا للتوتر في مولدوفا وجورجيا لمواجهة روسيا

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الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تخلق بؤرا للتوتر في مولدوفا وجورجيا لمواجهة روسيا
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون خلق بؤر للتوتر للمواجهة الجيوسياسية مع روسيا في كل من مولدوفا وجورجيا.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال غروشكو، اليوم الثلاثاء: "بالطبع فإن الأوضاع في كل من جورجيا ومولدوفا تثير قلقا لدينا، لأن الحديث يدور عن هاتين الدولتين الواقعتين بعيدا عن الولايات المتحدة التي تحاول أن تفرض عليهما ما يجب أن فعله وما لا يجب".

وأضاف: "هؤلاء هم جيراننا، ونرى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على خلق المزيد والمزيد من بؤر للتوتر على طول حدودنا وتنظيم نوع من المنافسة الجيوسياسية في هاتين الدولتين اللتين تعتبران أساسيتين - حتى لأسباب جغرافية - للمصالح الأمنية الروسية.

المصدر: تاس

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