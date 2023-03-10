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لافروف: أحداث جورجيا تذكرنا جيدا بـ "ميدان" كييف

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لافروف: أحداث جورجيا تذكرنا جيدا بـ
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن ما يجري في جورجيا الآن من أحداث يعود بالذاكرة لما حدث عام 2014 أثناء أحداث "ميدان" كييف في العاصمة الأوكرانية.

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جاء ذلك في مقابلة للافروف مع برنامج "اللعبة الكبيرة" Bolshaya Igra المذاع على القناة الأولى الروسية، حيث تابع الوزير بأن مشروع قانون "العملاء الأجانب" لم يكن سوى ذريعة لبدء محاولة لتغيير السلطة بالقوة في جورجيا.

كذلك وصف لافروف تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن الوضع في جورجيا بالنفاق، مشيرا إلى موقف الغرب "المختلف جوهريا" تجاه احتجاجات المعارضة في جورجيا ومولدوفا.

وبحسب الوزير فإن الأحداث في جورجيا "مدبرة" من الخارج، ومدفوعة بالرغبة في خلق مصدر إزعاج على حدود روسيا.

المصدر: تاس

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