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ريابكوف لـRT: موسكو تواصل اتصالاتها مع واشنطن بشأن "معاهدة ستارت الجديدة"

ريابكوف لـRT: موسكو تواصل اتصالاتها مع واشنطن بشأن "معاهدة ستارت الجديدة"

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ريابكوف لـRT: موسكو تواصل اتصالاتها مع واشنطن بشأن
Globallookpress MFA Russia
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (صورة أرشيفية)
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن موسكو تواصل اتصالاتها مع واشنطن فيما يتعلق بمعاهدة تدابير تخفيض والحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت" حسب الحاجة.

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جاء ذلك في لقاء لريابكوف مع قناة RT Arabic، اليوم الجمعة، حيث قال المسؤول الروسي إن الاتصالات مع واشنطن فيما يتعلق بـ "نيو ستارت" سوف تستمر حسب الضرورة، ولا يمكن القول بأن لدينا "نتائج رائعة"، إلا أن "موسكو لا ترفض الحوار، ونحن منفتحون عليه".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، 21 فبراير الماضي، عن تعليق موسكو لمشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" (معاهدة تدابير تخفيض والحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية)، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، 1 مارس، أن واشنطن تلقت مذكرة رسمية بتعليق مشاركة روسيا في هذه المعاهدة.

المصدر: RT

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