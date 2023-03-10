ريابكوف لـRT: روسيا والولايات المتحدة تواصلان مناقشة قضية تبادل السجناء

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن موسكو وواشنطن تواصلان مناقشة قضية تبادل السجناء بين البلدين.

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جاء ذلك في لقاء لريابكوف مع قناة RT Arabic، حيث أكد الدبلوماسي الروسي على أن مناقشة قضية تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لا زالت جارية "عبر القنوات المتخصصة، ويتم النظر في القضايا ذات الصلة".

وكان ديفيد رزق محامي الروسي المدان في الولايات المتحدة ألكسندر فينيك قد قال في وقت سابق إن موكله قد يكون مرشحا للتبادل المقبل للسجناء بين روسيا والولايات المتحدة، فيما قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إن فينيك اشتكى من عدم كفاية الطعام في السجن، ومن حرمانه من حق مقابلة كاهن.

وقد تم القبض على فينيك في اليونان صيف عام 2017، بناء على طلب من الولايات المتحدة، واتهمته السلطات الأمريكية بغسل الأموال من خلال تبادل العملات المشفرة.

المصدر: RT