لوكاشينكو في طهران: رفع حجم التبادل الثنائي بين البلدين إلى ثلاثة أضعاف

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده رفعت حجم التبادل الثنائي مع إيران إلى ثلاثة أضعاف، مشيرا إلى إمكانية رفع التعاون الحالي إلى مستوى استراتيجي يضمن توفير مصالح البلدين.

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ولفت لوكاشينكو، خلال لقائه في طهران رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف إلى أن تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري هو الأساس لتطوير أي علاقات أخرى، مشيرا إلى أن لا يوجد أي باب مغلق أمام إيران ولا قيود على تطوير العلاقات من جانب بيلاروس، "ونحن نفتح أمامكم أبواب جميع مراكز الإنتاج والتكنولوجيا لدينا ومستعدون للتعاون".

ولفت لوكاشينكو إلى أن بلاده ستتخذ نموذج العلاقات المصرفية بين طهران وموسكو، لحل المشكلات المصرفية القائمة حاليا بين بيلاروس وإيران.

وشدد لوكاشينكو على أنه "لو كان هناك تحالف فيما بين الدول الخاضعة للحظر الأمريكي والغربي لما تمكنت أمريكا بالتأكيد من الاستفادة من هذه الأداة".

بدوره، اعتبر قاليباف أن الظروف الإقليمية والدولية متاحة لتطوير العلاقات بين إيران وبيلاروس، مشيرا إلى أن إيران تحت ضغط الأمريكيين وعقوباتهم منذ سنوات طويلة، لكن الشعب قاوم والمسؤولين بذلوا جهودا كبيرة، واليوم أدرك الأمريكيون والغرب بأن إيران تجاوزت الضغوط القصوى وجعلتها عديمة التأثير.

وشدد قاليباف على ضرورة أن تكون لدى إيران وبيلاروس علاقات اقتصادية ومالية وعلاقات في مجال الشحن والنقل، وخاصة فيما يتعلق بأوراسيا، فضلا عن التعاون التفضيلي في مجال التبادل التجاري وتسهيل العلاقات بين التجار والنقل، وإقامة علاقات بين المفكرين في مختلف المجالات، داعيا إلى تطوير هذه العلاقات من أجل رفع الاستثمارات من مئات الملايين إلى عدة مليارات من الدولارات.

كما أكد قاليباف أن العلاقات بين البلدين في شنغهاي وأوراسيا يمكن أن يكون لها مساهمة جادة وأساسية في المجال الاقتصادي للبلدين، وقال: إن التنمية الاقتصادية تتطلب أن نسرع في الارتباط بين البلدين في القطاعين النقدي والمالي، وربط البنكين المركزيين وسائر البنوك والمصارف العاملة.

من جهة أخرى، أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين في لقاء مع نظيره البيلاروسي ألكسندر راغوجنيك، أنه سيتم التوقيع على اتفاق حول إمكانية المقاصة بين إيران وبيلاروس، وقال إنه مع انضمام إيران الكامل إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإن 80% من الرسوم الجمركية بين البلدين ستكون صفرا.

كما دعا فاطمي أمين نظيره للمشاركة في المعرض الكبير لقدرات إيران التصديرية، والذي سيقام في الفترة من 7 إلى 10 مايو 2023، في معرض طهران الدولي، بحضور وزراء ووفود تجارية من أكثر من 50 دولة.

من جهته، قال راغوجنيك إنه مع انضمام إيران إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيتم حل العديد من المشاكل في مجال النقل، وأضاف: "هدفنا هو ازدهار المنتجات الإيرانية في السوق البيلاروسي وازدهار المنتجات البيلاروسية في السوق الإيراني".

على صعيد آخر، تم التوقيع على اتفاق للتعاون في مجال المنتجات الحلال، بين المنظمة الإيرانية للمعايير القياسية من جانب، واللجنة الدولية لتحديد المعايير القياسية في بيلاروس (BELST).

المصدر: وسائل إعلام إيرانية