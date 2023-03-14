واشنطن: زيارة لوكاشينكو إلى إيران تندرج في إطار التقارب بين موسكو وطهران

اعتبر متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن زيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى إيران دليل إضافي على تعزيز العلاقات بين موسكو وطهران.

وقال برايس: "أولا فيما يتعلق بزيارة لوكاشينكو إلى إيران. نرى في هذا بطريقة ما استمرارا لتعميق العلاقات بين إيران وروسيا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أعربت في السابق عن "قلقها بشأن تعميق العلاقات بين إيران وروسيا". وأضاف: "نحن نتابع هذا عن كثب".

وأجرى لوكاشينكو في 12-13 مارس الجاري زيارة رسمية إلى طهران. وقع خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره البيلاروسي خارطة طريق للتعاون بين البلدين.

المصدر: تاس