خامنئي: على الدول التي تتعرض للعقوبات الأمريكية العمل معا للقضاء على هذه الآلية

قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، إنه يجب على الدول التي تتعرض للعقوبات الأمريكية العمل معا للقضاء على هذه الآلية.

وأضاف خامنئي، خلال استقباله رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، يوم الاثنين في طهران، أنه يجب رفع مستوى العلاقات بشكل ملحوظ بالإرادة الموجودة لدى الجانبين لتنفيذ الاتفاقات.

وصرح بأن هناك قضايا كثيرة مشتركة تهم الجانبين ومنها العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب من خلال التنمر على بعض البلدان.

وأفاد بأنه يجب على الدول التي تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة أن تتعاون مع بعضها البعض وتشكل مجموعة مشتركة لإزالة آلية العقوبات، مشيرا إلى أنه يعتقد بإمكانية إنجاز هذا الأمر.

Countries subject to US sanctions must counter the scheme of sanctions through cooperation and by setting up a joint assembly, and this can be done. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 13, 2023

وأوضح أن الدول التي تتعرض للعقوبات الأمريكية، إذا استخدمت إمكانياتها المتقابلة بشكل كامل، فسيعود ذلك بالفائدة على جميع الأطراف.

وشدد خامنئي على أن الاتفاقات والكلمات لا ينبغي أن تنتهي مع انتهاء الاجتماعات، بل يجب تنفيذها بمتابعة خاصة ووفق توقيت محدد.

إقرأ المزيد

وذكر خامنئي في السياق أن العقوبات القاسية دفعت إيران للتعرف على قدراتها وقواتها الكامنة، مؤكدا أتنه وخلال فترة العقوبات تم توفير الأرضية لتقدم البلاد في مجالات كثيرة.

إلى ذلك، صرح المرشد الإيراني بأن إنشاء طريق النقل التجاري بين الشمال والجنوب يصب في مصلحة البلدين، كما يخدم مصالح روسيا والمنطقة، مبينا أنه يجب على الجانبين بذل الجهود لإنشائه.

من جهته قال الرئيس البيلاروسي لدى لقاء خامنئي إن إيران حققت تجارب وتقدما مذهلا خلال فترة العقوبات

وأضاف: "نعتقد أنها تعد فرصة للتقدم في حال توظيف ظروف العقوبات بشكل صحيح".

وأكد ألكسندر لوكاشينكو أن الهدف من زيارة إيران هو التعرف عن كثب على الإنجازات الإيرانية، حيث صرح: "لقد جئت إلى إيران لأؤكد لكم تصميمي على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين".

وتابع قائلا: "بتعاون الرئيس الإيراني وإرادته، سننفذ جميع الاتفاقيات المبرمة من خلال متابعة خاصة وفي توقيت محدد".

وأوضح أن الظروف الدولية الصعبة التي نشهدها حاليا، ميزت الأصدقاء الحقيقيين عن غيرهم، مشيرا إلى أن بلاده مصممة على التعاون بشكل خاص مع من يرافقها بصورة واقعية.

Belarusian President, Alexander Lukashenko, and his accompanying delegation met with Imam Khamenei just an hour ago pic.twitter.com/M56nCieyvN — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 13, 2023

المصدر: RT